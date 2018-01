Fermati in autostrada con l'eroina negli slip: 2 veronesi finiscono in manette

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti non risparmia le arterie autostradali controllate dagli equipaggi della Sottosezione Autostradale di Verona sud, che la sera del 5 gennaio hanno le manette ai polsi di due italiani: C.M., di anni 40 nato a Isola della Scala e residente in provincia di Mantova, e M.R., di anni 23 nato a Verona e residente a Villafranca di Verona.

I due si trovavano a bordo di una Volkswagen Golf di colore nero immatricolata in Italia, che è stata intercettata dagli agenti. Oltre ad avere alle spalle alcuni precedenti per droga, durante il controllo di routine C.M. e M.R. sono apparsi ingiustificatamente nervosi agli occhi dei poliziotti, che hanno deciso così di approfondire le verifiche su di loro ed il veicolo.

E proprio la perquisizione personale ha dato esito positivo, permettendo di scoprire un sacchetto trasparente in polietilene, solitamente adibito alla congelazione di alimenti, del peso di 39,80 grammi e contenente eroina, nascosto negli slip di C.M.. Sempre negli slip, M.R. aveva nascosto a sua volta un altro sacchetto, del peso di 11,30 grammi, con dell'altra eroina al suo interno.

Arrestati, nella giornata di domenica i due sono stati giudicati cn rito direttissimo dal Tribunale di Verona, che ha disposto per il giovane residente a Villafranca la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di firma presso la locale caserma dei Carabinieri, mentre per l’arrestato residente in provincia di Mantova sono stati disposti gli arresti domiciliari.