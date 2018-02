Federica Pellegrini e Filippo Magnini visti insieme a cena a Verona: ritorno di fiamma?

La storia personale tra la campionessa veronese d'adozione Federica Pellegrini e l'ex nuotatore nazionale Filippo Magnini era stata dichiarata conclusa già da molto tempo, ma le sorprese non mancano mai, soprattutto se di mezzo c'è la città dell'amore e l'atmosfera è quella di San Valentino.

Pellegrini e Magnini sono stati infatti visti a passeggio insieme a Verona, un «incontro segreto», così come anche è stato definito dai quotidiani dopo che la rivista di Gossip Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dei due ex fidanzati mentre percorrono le vie veronesi.

Non erano soli Fede e Filo, bensì accompagnati anche dai genitori della Pellegrini. Tutti e quattro hanno cenato in uno dei ristoranti più famosi di Verona, per poi andarsene insieme in auto. Possibile un ritorno di fiamma tra i due? Opzione da non escludere, anche se forse si è semplicemente trattato di una reunion tra due "amici" che sono comunque rimasti in buoni rapporti dopo la rottura. Ma intanto in molti sperano che il buon Cupido abbia per loro ancora in serbo qualche sorpresa, e magari un'altra freccia da scoccare...