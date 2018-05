Trovata fattoria abusiva in località la Cercola: animali portati a Giarol Grande

Una sorta di fattoria abusiva all’interno della Cercola e bivacchi irregolari nelle vicinanze dell’uscita stadio della Tangenziale nord. È quanto hanno trovato gli agenti di Polizia municipale nel corso di alcuni controlli nei quartieri periferici, mirati a verificare segnalazioni di cittadini e Circoscrizioni.

Nella casa colonica della Cercola sono state rivenute venti galline, galli e pulcini, oltre a cinque capre prive di regolare orecchino di registrazione. All'interno dell’area è stato fermato anche un anziano italiano, che però ha detto di non sapere nulla degli animali. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato inviato in una struttura per l’assistenza ed è stato segnalato alla Procura per invasione di terreno e occupazione di edificio.

La richiesta di sgombero era giunta dalla proprietà dell’area che, dopo il sopralluogo degli agenti, ha fatto murare gli ingressi dell'immobile, in condizioni statiche ed igieniche molto precarie, anche per la presenza di una grande massa di rifiuti. Gli animali sono stati affidati alla fattoria didattica del Giarol Grande.

Intervento congiunto di Polizia municipale e Amia nell’area verde vicina all'uscita dello Stadio della tangenziale Nord, dove non sono state trovate persone ma bivacchi e una quantità di rifiuti, immediatamente portati in discarica dagli operatori di Amia presenti sul luogo. Lo sgombero ha permesso di liberare una zona nascosta, in passato già utilizzata come insediamento abusivo da soggetti dediti all'accattonaggio molesto ai semafori cittadini.