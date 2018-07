Paura all'ospedale Magalini di Villafranca per un falso allarme bomba

Si è trattato di un falso allarme bomba quello capitato questa mattina, 26 luglio, all'ospedale Magalini di Villafranca. I carabinieri hanno confermato il rinvenimento di "un involucro somigliante ad un congegno esplosivo artigianale". L'oggetto era stato trovato incustodito all'interno dell'ascensore dell'ospedale. Sul posto, oltre ai militari anche due squadre dei vigili del fuoco. Le verifiche hanno confermato che l'involucro non conteneva esplosivo. Nessun problema dunque per i pazienti e per il personale che lavora all'interno del Magalini. Sono però in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire a chi abbia lasciato il pacco nell'ascensore e il perché lo abbia fatto. Tutte le ipotesi sono vagliate, tra cui anche quella di un atto intimidatorio legato alle polemiche sulla riforma delle strutture ospedaliere dell'ovest veronese, riforma che ha riguardato l'ospedale Magalini, l'Orlandi di Bussolengo e il presidio sanitario di Isola della Scala.