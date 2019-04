Allarme bomba sul bus Atv, il sindaco ringrazia l'autista: «Voglio incontrarlo»

Dopo l'episodio del fasullo "allarme bomba" andato in scena su un autobus Atv in transito nel quartiere di Borgo Venezia a Verona, anche il primo cittadino scaligero è voluto intervenire per ringraziare pubblicamente ed elogiare l'operato dell'autista del mezzo urbano. L'uomo poi arrestato, originario dello Sri Lanka, avrebbe originariamente minacciato i passeggeri con frasi sconnesse e fatto intendere di custodire all'interno della propria borsa una bomba. Grazie al sangue freddo dell'autista del mezzo Atv, tuttavia, la situazione non sarebbe degenerata e, dopo che l'autista è riuscito a bloccare il bus e a dare l'allarme, i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a bloccare il cittadino srilankese.

«Un grande esempio di responsabilità professionale quella dell'autista Atv che, con grande sangue freddo, ha saputo gestire l'emergenza sulla sua corsa a Borgo Venezia. - ha dichiarato il sindaco di Verona Federico Sboarina - La città lo ringrazia per la competenza e la determinazione, così come altrettanto efficaci sono stati gli uomini dell'Arma. Il pronto intervento dei carabinieri, guidati dal comandante Bramato, ancora una volta ci dimostra il controllo del territorio. Fortunatamente si è trattato di un episodio senza conseguenze, che comunque mette in primo piano il buon funzionamento dei nostri sistemi di garanzia nella sicurezza urbana. Andrò personalmente a complimentarmi con il dipendente Atv nei prossimi giorni».