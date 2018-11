Falsi prodotti biologici: quattro persone finiscono in manette nel Veronese

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) Nord Est, insieme ai carabinieri del nucleo tutela agroalimentare di Parma affiancati dai comandi locali, hanno portato a termine una rilevante operazione che ha portato all’interruzione di una frode di false produzioni bio e all’arresto di 4 persone.

Secondo gli inquirenti, le aziende - tutte formalmente biologiche a livello produttivo - avrebbero utilizzato diversi mezzi tecnici non ammessi, come erbicidi e fertilizzanti di sintesi. Il gruppo coinvolto, di rilevanza nazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti bio, ha la sua sede principale nel veronese e conta circa 1.000 ettari di superficie in Italia e 10.000 in altri Stati (principalmente Romania).

«Il nostro Paese è tra i leader europei del settore – commenta il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, senatore Gian Marco Centinaio – e sono sempre di più le persone che scelgono i prodotti biologici nelle loro case. È fondamentale quindi tutelare un comparto in continua crescita. Siamo al fianco delle imprese oneste e dei consumatori con controlli serrati. Questa operazione è un altro tassello che si aggiunge al grande lavoro quotidiano dagli ispettori dell’Icqrf e dei carabinieri del nucleo tutela agroalimentare. Continuiamo su questa strada e non abbassiamo la guardia».

Al titolare e ad alcuni dipendenti sono state applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari. Le indagini sono state condotte dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona Valeria Ardito.