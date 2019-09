Segnalati falsi impiegati comunali che cercano di introdursi nelle case: «Non aprite»

«Diversi cittadini ci hanno segnalato che, nei giorni scorsi, alcune persone cercavano di introdursi nelle loro case, o all'interno del perimetro del giardino o della corte, usando la scusa di essere impiegati comunali inviati per interviste, o verifiche topografiche». A divulgare la notizia è l'amministrazione comunale di Isola Rizza che in una nota avverte la popolazione a non cascare nel tranello.

«Raccomandiamo a tutti i cittadini di non aprire a queste persone, - spiega il Comune di Isola Rizza - poiché nessun impiegato comunale ha ricevuto incarichi di questo genere. Ricordiamo a tutti, inoltre, che se dovessero sospettare del fatto che questi individui stiano conducendo un'attività illecita, è raccomandabile contattare immediatamente le forze dell'ordine».

Per prendere contatti con la polizia locale di Isola Rizza è sufficiente chiamare il numero 0456908405, mentre il comando carabinieri della stazione di Oppeano risponde allo 0457135013.