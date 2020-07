Evade dai domiciliari a Verona: arrestato dai carabinieri ora finisce in carcere

Nella scorsa notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona riferiscono di aver arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, un cittadinno tunisino classe '83. L’uomo, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, sarebbe un pluripregiudicato già arrestato più volte per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Giusto pochi giorni fa, per l'esattezza il 2 luglio, il cittadino tunisino sarebbe stato nuovamente arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. A seguito di quell’episodio il Giudice avrebbe così deciso di inasprire nuovamente il provvedimento cautelare. Adesso per lui si sono aperte un'altra volta le porte del carcere, dove dovrà scontare le sue pendenze con la giustizia.