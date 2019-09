Evade dai domiciliari a Verona: arrestato dai carabinieri

Questa mattina, venerdì 7 settembre, i militari della stazione di Verona Principale hanno svolto una serie di controlli a carico delle persone detenute in regime di arresti domiciliari.

Un uomo di 73 anni, sottoposto alla misura cautelare perché indagato per atti persecutori, è stato trovato fuori dall'abitazione ed arrestato. Attenderà nella camera di sicurezza del comando provinciale di comparire davanti al giudice per essere giudicato per direttissima.