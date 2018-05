Evade nuovamente dai domiciliari e i carabinieri lo arrestano ancora una volta

Tra i servizi svolti dai carabinieri, c'è anche quello di controllare quei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, per verificare che si attengano alle disposizioni loro impartite. E proprio lo svolgere di questa mansione, i militari della Compagnia dei carabinieri di Villafranca, nella giornata del 23 maggio hanno messo le manette ai polsi di E.S.O., marocchino classe 1979, per il reato di evasione.

Al momento del controllo infatti gli uomini dell'Arma hanno appurato che il nordafricano non era in casa, riuscendo a rintracciarlo mentre stava facendo rientro nel suo domicilio a Vigasio, incurante della disposizione a suo carico. Tra l'altro non è la prima volta che l'uomo disattende alla misura restrittiva emanata nei suoi confronti.

Dopo essere stato fermato dunque, l'uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca, in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima.