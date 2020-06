Evade dai domiciliari e prova a scappare a Mantova in treno: fermato in stazione

Secondo i carabinieri di Nogara che lo hanno tratto in arresto nella serata di lunedì per il reato di evasione, stava cercando di fuggire in treno a Mantova. B.M., classe 1951, doveva però restare confinato ai domiciliari nella sua abitazione di Cerea, come stabilito nel 2019 dal tribunale di Cremona.

I militari del comune della Bassa veronese hanno lanciato l'allarme a tutte le centrali operative del territorio provinciale, dopo essersi recati a casa dell'uomo per un controllo senza trovarlo. Sono così scattate le ricerche delle varie pattuglie, con gli operatori di Nogara che hanno rintracciato B.M. presso lo scalo ferroviario del luogo, dove si sarebbe fatto accompagnare da un amico per fuggire a Mantova. I carabinieri dunquen hanno denunciato anche il conoscente per il reato di favoreggiamento personale poiché, pur consapevole della misura a cui era sottoposto il fuggitivo, lo avrebbe aiutato a sottrarsi alle ricerche effettuate dagli organi di polizia.

B.M. è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Villafranca di Verona. Il suo arresto è stato convalidaro ed in seguito al rito direttissimo che si è tenuto martedì, è stato posto nuovamente ai domiciliari.