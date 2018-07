Evade dai domiciliari e viene sorpreso a rubare al supermercato: arrestato

Lo hanno sorpreso a rubare nel supermercato PAM di via Dei Mutilati, a Verona, quando doveva restare rinchuso nella propria abitazione in virtù degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Erano circa le 10 di mercoledì mattina quando i poliziotti delle Volanti sono intervenuti per fermare un 34nne italiano trovato a sottrarre della merce dagli scaffali dell'esercizio. A segnalare il fatto alla centrale operativa è stato il responsabile del punto vendita, così gli agenti inviati sul posto hanno raccolto le testimonianze del personale al fine di verificare quanto accaduto.

E dagli accertamenti effettuati nell'immediato, è emerso che a carico di F.G., nato e residente a Verona, c'erano numerosi precedenti penali. Oltre a questo, le forze dell'ordine hanno appurato che lo scorso 21 giugno il Tribunale di Verona aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Verifiche più approfondite, effettuate presso gli uffici della Questura, hanno consentito inoltre di rilevare che l'individuo aveva ripetutamente ignorato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria anche in passato.

Dopo aver infine accertato anche che nella precedente disposizione del giudice non era presente alcuna autorizzazione a spostarsi dal luogo di restrizione, i poliziotti lo hanno tratto in arresto per il reato di evasione. Su disposizione del Pm, F.G. è stato detenuto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si è svolto giovedì mattina, dove il giudice ha applicato nuovamente nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.