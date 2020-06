Evade un'altra volta dagli arresti domiciliari: 26enne ancora in manette

Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti delle Volanti della Questura scaligera si sono imbattuti nuovamente in un cittadino veronese di 26 anni che, in regime di arresti domiciliari, anziché trovarsi nella propria abitazione, poco dopo mezzanotte è stato intercettato in via XX settembre, a Verona, insieme ad un conoscente di origine nordafricana. L’uomo, già arrestato in passato per il reato di evasione, ha tentato di allontanarsi quando ha visto la pattuglia ma è stato riconosciuto e fermato dai poliziotti.

Sottoposto alla misura restrittiva a seguito dell’arresto avvenuto lo scorso maggio, il 26enne, fino alla data dell’udienza fissata tra pochi giorni, non avrebbe dovuto allontanarsi dal domicilio eletto, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero e ricollocato nuovamente agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.