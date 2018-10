Trovato con un etto di hashish, un altro pusher viene arrestato sui bastioni

Ancora un arresto per droga è stato messo a segno sui Bastioni di Circonvallazione Oriani, a Verona. Nella giornata di venerdì infatti, gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato un 22enne di nazionalità marocchina, H.H., dopo averlo trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish.

Intercettato all’interno del parco, riferisce la Polizia di Stato, lo straniero avrebbe nascosto la droga, confezionata in un involucro di cellophane trasparente sigillato, nella tasca dei pantaloni. Non regolare sul territorio nazionale, dal mese di settembre ad oggi era già stato controllato 4 volte e alla fine è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnato presso il carcere di Montorio.

Lunedì mattina si è svolta l'udienza con rito direttissimo: chiesti i termini a difesa, è stata disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona, in attesa della celebrazione del processo.