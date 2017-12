Scoppia un caso eternit in Corso Milano: "Serve informazione e bonifica dell'area"

Federico Benini, consigliere comunale Pd a Verona, ha reso noto di essere stato contattato nei giorni scorsi da un gruppo di residenti di Corso Milano, i quali si sono rivolti a lui per «un sospetto caso di eternit sul tetto di un capannone privato abbandonato situato lungo l’arteria».

Dalle verifiche svolte presso gli uffici comunali dell’Ambiente è emerso che i sospetti erano fondati: ci sono in effetti 400 mq di copertura in eternit da bonificare. Il Comune ha già richiesto e ottenuto, in data 8 febbraio 2017, la relazione tecnica, la quale attesta la necessità di bonificare la struttura «entro tre anni», dunque entro l’8 febbraio 2020.

«Constatato che la parte tecnica ha già fatto la propria parte, - spiega il consigliere del Partito democratico - chiediamo che anche la parte politica si attivi per fornire ai cittadini, comprensibilmente preoccupati di questa scoperta, tutta l’informazione necessaria». In particolare Benini chiede all'amministrazione comunale «che la situazione venga attentamente monitorata e che si valutino le possibilità di intervenire presso la proprietà della struttura per favorire una rapida risoluzione della questione».

L’edificio in questione si affaccia nei pressi della trafficatissima Corso Milano e al di là della strada vi sono alcune abitazioni, proprio per questo il consigliere Benini auspica che non vi siano ritardi nell'intervento: «Occorre scongiurare il verificarsi di un altro caso simile a quello del mobilificio di via San Marco, - conclude l'esponente Pd - dove i tempi della bonifica erano slittati ben oltre le prescrizioni tecniche».