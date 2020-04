Coronavirus, chi rischia di più sono gli anziani: a Verona deceduti 182 over 75

Sono gli anziani, in particolar modo gli over 75, le persone più a rischio in questa pandemia di Covid-19. Una considerazione già diffusa e che trova conferma nei dati di Azienda Zero, sui decessi registrati in Veneto di individui contagiati dal nuovo Coronavirus.

Su 736 morti avvenute (dato delle ore 8 di mercoledì 8 aprile) in regione infatti, 594 riguarderano questa fascia di età, 101 quella delle persone tra i 65 e i 74 anni, 33 quella tra i 55 e i 64 e 8 quella tra i 45 e i 54.

Per quanto riguarda l'Ulss 9 Scaligera, nessun decesso avrebbe riguardato la fascia d'età più bassa, mentre 10 individui contagiati dal Covid-19 tra i 55 ed i 64 anni hanno perso la vita. 182 dei 217 decessi complessivi avvenuti nel Veronese hanno invece riguardato i più anziani, mentre 25 sono le persone che hanno perso la vita tra i 65 e i 74 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.