Estate 2018, soggiorni per over 60 e famiglie con minore: iscrizioni al via

Saranno circa 600 i posti messi a disposizione dal Turismo Sociale per le vacanze della prossima estate, 500 per i soggiorni della terza età e 100 per le famiglie con minori.

Da lunedì 12 marzo al via le iscrizioni ai soggiorni estivi per gli over 60, residenti nel comune di Verona e autosufficienti. Nel caso di coppie è necessario che almeno uno dei due abbia compiuto i 60 anni. Le proposte per l’estate 2018 prevedono soggiorni in Romagna, nelle località di Riccione, Cattolica e Milano Marittima; nelle Marche, a San Benedetto del Tronto; in Sicilia, a Cefalù; in Sardegna a San Giovanni di Posada. Infine, per le cure termali, è previsto un soggiorno a Levico Terme, in Trentino. Le quote comprendono il servizio di trasporto in pullman o aereo, il soggiorno in hotel 3 o 4 stelle, il trattamento in pensione completa, con bevande incluse, il servizio spiaggia per le località marine e l’assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute.

Per prenotare è possibile telefonare ai numeri 0458077056 e 0458078635 o collegarsi al sito www.comune.verona.it/turismosociale. Dopodiché occorrerà presentarsi all’ufficio del Turismo Sociale in via Adigetto 10, per perfezionare l’iscrizione con il versamento della caparra di 50 euro, non rimborsabile in caso di rinuncia.

Dal 16 marzo sarà invece possibile iscriversi alle vacanze al mare per famiglie residenti nel comune di Verona con almeno un figlio minorenne. Due le località proposte, a turni di una o due settimane: il centro “Mare e Vita” di Pinarella di Cervia (Ravenna) nel periodo tra il 9 e il 30 giugno e tra il 25 agosto e l’8 settembre; il centro “Bella Italia EFA Village” di Lignano Sabbiadoro (Udine) tra il 18 agosto e l’8 settembre. La quota comprende: sistemazione in camere con servizi privati, pensione completa e servizio spiaggia. La località del soggiorno è da raggiungere con mezzi propri.

Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente al numero 0458077472, fino ad esaurimento della disponibilità. Sarà poi necessario presentarsi all’ufficio del Turismo Sociale per confermare la prenotazione con il versamento della caparra di 50 euro, non rimborsabile in caso di rinuncia.

“Queste iniziative, che da sempre riscuotono molto successo – dichiara l’assessore al Turismo sociale Stefano Bertacco – puntano ad offrire a tutti vacanze a prezzi contenuti. Di anno in anno si è cercato di migliorare e rinnovare la qualità delle proposte e le mete, andando incontro alle esigenze sia degli over 60 che delle famiglie con minori. Non sono previste, in questi casi, agevolazioni in base al reddito ma abbiamo cercato comunque di perfezionare accordi con le strutture in modo che i prezzi siano ragionevoli”.

Il programma e i moduli per l’iscrizione sono disponibili nella sede dell’Ufficio Turismo Sociale, in via Adigetto 10, o possono essere richiesti inviando una e-mail a turismo.sociale@comune.verona.it.