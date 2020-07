Espulso, rientra irregolarmente in Italia e la Polizia lo trova in piazza Isolo

L'aumento dei controlli disposto dal Questore di Verona, la dottoressa Ivana Petricca, ha permesso agli uomini della Squadra Volanti di intercettare un cittadino albanese di 36 anni al bar Casablanca, situato in città in piazza Isolo, che è stato arrestato per aver violato il divieto di reingresso nel territorio dello Stato stabilito con provvedimento di espulsione prefettizio. L’uomo, infatti, è risultato avere a proprio carico un provvedimento risalente al 2018 con il quale il Prefetto di Torino aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale e il contestuale divieto di rientrare in Italia fino al 2021.

Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, il 36enne era uscito dal Paese proprio in virtù dell'ordine di allontanamento e in passato avrebbe già provato a rientrare in Italia, ma in occasione di quel primo tentativo era stato respinto alla frontiera aerea.

La violazione accertata del divieto disposto dal Prefetto di Torino, motivato dalla condotta tenuta dall’uomo e dai precedenti di polizia a suo carico, ha fatto scattare l’arresto in flagranza nei confronti del cittadino straniero, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mercoledì, nel corso della direttissima, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha concesso i termini a difesa e rinviato l’udienza il prossimo 28 ottobre.