Espulso dopo una condanna per droga, viene trovato al Catullo ed arrestato

Nonostante fosse stato espulso dal Tribunale di Varese in seguito ad una condanna per traffico di sostanze stupefacenti è rientrato illegalmente in Italia, ma giovedì mattina gli agenti della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Verona sono riusciti ad individuarlo tra i numerosi passeggeri presenti nello scalo, nel corso delle verifiche dei documenti che vengono quotidianamente svolte.

K.A., cittadino albanese di 23 anni, dal riscontro nelle banche dati è risultato dunque trovarsi in Italia clandestinamente, poiché colpito da Decreto di Espulsione valido sino al 2020, ed è quindi finito in manette.

Portato in tribunale venerdì mattina, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e nuovamente espulso: immediatamente accompagnato in aeroporto, è stato quindi imbarcato sul volo diretto a Tirana.