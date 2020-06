Covid-19 nella casa di riposo di Villa Bartolomea, arrivano i primi esposti

È la casa di riposo veronese più colpita dal coronavirus. È l'Ipab di Villa Bartolomea, intitolato a Maria Gasparini. Nei due mesi più duri del Covid-19, sono stati 38 i deceduti tra gli anziani ospiti di questa struttura e, fra di loro, 32 erano positivi al virus. E per fare chiarezza su come è stata gestita l'emergenza, i familiari di alcune vittime si stanno rivolgendo alle autorità.

Come riportato da Elisabetta Papa su L'Arena, dieci giorni fa sono state presentate ai carabinieri le prime due denunce. A queste si sono aggiunti altri tre esposti, due dei quali presentati tramite la mediazione di un'associazione specializzata in risarcimenti nei casi di malasanità. Ed altri parenti di anziani deceduti per Covid-19 sarebbero in procinto di raccogliere una documentazione utile per presentarsi in Procura a chiedere un'indagine approfondita.

I familiari che hanno già presentato un esposto credono che qualcosa sia andato storto durante i giorni della pandemia. In altre strutture simili delle vicinanze non si è verificato neanche un caso di positività al virus. Nei confronti dell'Ipab non c'è ancora nessuna accusa specifica, ma i parenti di chi si è spento nella casa di riposo di Villa Bartolomea chiedono di sapere cosa sia realmente successo nei mesi scorsi.

Nel frattempo, continuano i controlli con test a tampone in tutte le case di riposo della provincia di Verona. Il 22 giugno, saranno sottoposti a test gli ospiti di Villa Bartolomea e il sindaco Andrea Tuzza ha dichiarato che chiuderà il centro operativo comunale nel caso in cui non ci fossero più anziani positivi al coronavirus.