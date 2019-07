Esposti contro Lyoness alla Guardia di Finanza, reclamati quasi 2 milioni di euro

Sono 241 cittadini da tutta Italia e reclamano somme per un milione e 815mila euro. Sono i numeri della battaglia legale che sta portando avanti Studio 3A-Valore contro la comunità di shopping Lyoness Italia. Nei giorni scorsi, sono stati depositati i primi esposti nei comandi della Guardia di Finanza di Bologna, Torino e Corsico nel Milanese, a cui ne sono seguiti altri sempre nei presidi delle Fiamme Gialle. Il tutto culminerà con una citazione in causa generale nel tribunale di Verona, poiché la sede legale di Lyoness Italia è a San Martino Buon Albergo. provincia dove ha sede legale la società.

Le perplessità che ruotano attorno a Lyoness, per Studio 3A-Valore sono state rinforzate dal giudizio dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm), la cui valutazione è stata: «Il sistema di promozione utilizzato per diffondere fra i consumatori una formula di acquisto di beni con cashback è scorretto in quanto integra un sistema dalle caratteristiche piramidali, fattispecie annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli». Su questa motivazione si è basata la sanzione da oltre 3 milioni di euro, comminata da Agcm a Lyoness, una sanzione contro cui l'azienda si è appellata.

La posizione di Lyoness, però, non convince Studio 3A-Valore, che continua a ritenere scorretto il sistema di business della comunità di shopping, citando anche il caso della Norvegia, dove per le stesse ragioni indicate dall'Agcm Lyoness è stata bloccata.

Studio 3A-Valore definisce «piramidale» la struttura di Lyoness, una sorta di riproposizione del cosiddetto «Schema Ponzi», che permette ai primi che iniziano la catena di ottenere elevati ritorni economici, ma impone ai successivi subentrati di coinvolgere altre persone od investire sempre maggiori somme di denaro per avere un effettivo riscontro. Il risultato è che i guadagni degli affiliati derivano quasi esclusivamente dalle quote pagate dai nuovi investitori o dagli stessi affiliati, e non da attività produttive e commerciali. Tale sistema è fisiologicamente destinato a non remunerare la stragrande maggioranza degli aderenti e, secondo i calcoli di Studio 3A-Valore, solo lo 0,04% tra tutti gli operanti in Lyoness è riuscito effettivamente a conseguire posizioni rilevanti all'interno del sistema.

Il problema che ci sarebbero migliaia di persone che hanno investito parecchi soldi (mediamente alcune migliaia di euro, ma in alcuni casi anche decine di migliaia), ma hanno recuperato solo una minima parte dell'investimento.

Il primo esposto contro Lyoness è stato presentato da un 28enne di Argelato (BO), il quale ha raccontato di aver coinvolto un'amica e di aver iniziato la sua esperienza in Lyoness nel giugno 2017 e, dopo aver pagato i 2.400 euro d'ingresso, aver acquistato una quota cloud da 1.500 euro ed aver corrisposto la «easy shop» di 50 euro mensili per attivare il piano provvigionale e restare marketer attivi. Pochi mesi dopo, sempre più insospettito, ha di fatto sospeso la sua attività. Ed ora con questa azione legale chiede di rientrare in possesso di quasi cinquemila euro.

Peggio è andata ad un 25enne torinese che ha presentato il primo esposto alla Guardia di Finanza di Torino: entrato nel dicembre del 2017 in Lyoness, lui non ha solo pagato la quota d'ingresso di 2.400 euro più 50 euro al mese, ma ha acquistato anche una prima quota cloud da 1.500 euro, ne ha spesi 500 per partecipare ad un mega evento aziendale a Praga al termine del quale, in vista delle grosse novità annunciate, ha acquistato un’ulteriore quota cloud. «Ad oggi - ha commentato - mi trovo ad aver investito oltre 7.000 euro all'interno di un'attività in cui sono stato attirato in maniera poco chiara e non veritiera, con promesse mai mantenute e metodologie di lavoro lontane dalla mia etica».



(Meeting di Lyoness a Praga)