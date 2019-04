Ferito in un'esplosione a Trieste, portato in elicottero a Borgo Trento

Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito per un'esplosione avvenuta ieri notte, 13 aprile, intorno alle 22.45 in via San Marco, nel rione San Giacomo di Trieste. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e poi con l'elicottero lo hanno portato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Borgo Trento a Verona.

L'esplosione è avvenuta in un appartamento e ha provocato un incendio poi spento dai vigili del fuoco triestini, come riportato da TriestePrima. Le fiamme non si sono propagate in altre abitazioni e solo il 65enne è rimasto ferito. L'edificio è stato comunque dichiarato agibile e sono in corso indagini per risalire alle cause dell'esplosione.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli uomini della questura, della polizia locale, carabinieri e sanitari del 118.