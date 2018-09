Esplosione in un negozio a San Martino Buon Albergo: le immagini dei pompieri

Venti vigili del fuoco, con dieci auto mezzi si sono precipitati a San Martino Buon Albergo poco prima delle 23 di martedì 18 settembre, per un'esplosione avvenuta nel negozio Nuova Moto Felix, dalla quale è divampato poi un incendio.

Nell'episodio è stato ferito un passante e i 25 appartamenti situati ai piani superiori sono stati evacuati. Nella mattinata di mercoledì è stata convocata una riunione in municipio per trovare una sistemazione alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, mentre proseguono le indagini per capire la causa del fatto e gli accertamenti per determinare l'abitabilità dell'edificio.

Nella palazzina erano presenti alcuni appartamenti che ospitano migranti, ma dal Comune di Verona Est fanno sapere che attualmente non ci sarebbe alcun collegamento con il violento rogo divampato.