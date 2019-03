Esplosione in una palazzina, allarme in zona Stadio: incendio domato

Un boato ha fatto scattate l'allarme in quartiere Stadio, a Verona, nella mattinata di mercoledì. Poco prima delle ore 10, diverse chiamate sono arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da residenti della zona, ma anche da passanti, per segnalare una presunta esplosione che proveniva da un appartamento in ristrutturazione, situato al terzo piano di una palazzina di via Vasari.

I vigili del fuoco si sono diretti sul posto con 5 mezzi, uno dei quali è stato poi dirottato altrove, riuscendo a domare il rogo che si era propagato e che si è mostrato meno preoccupante di quanto ipotizzato inizialmente. Fortunatamente nessuno era presente nell'edificio, così non sono stati registrati feriti nell'episodio, mentre i pompieri si sono messi poi al lavoro per compiere le verifiche del caso.