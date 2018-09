San Martino Buon Albergo, esplosione e incendio in un palazzo. Un ferito

Un uomo ferito trasportato in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio. È questo il bilancio, tutto sommato fortunato, dell'esplosione avvenuta ieri notte, 18 settembre, poco prima delle 23 in via XX Settembre a San Martino Buon Albergo. Il ferito è un uomo che si trovava in quella strada per caso. Portava a spasso il cane quando è stato sorpreso dallo scoppio proveniente da una palazzina. La vittima è stata colpita da un grosso oggetto proveniente dall'edificio. Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti con due automediche e due ambulanze, perché inizialmente si pensava che le ferite fossero più gravi di quelle realmente riportate.

Lavoro più intenso invece per i vigili del fuoco veronesi, giunti con 10 automezzi e 20 operatori a spegnere l'incendio divampato con l'esplosione avvenuta nel negozio Nuova Moto Felix. Sul posto i pompieri hanno inviato tutti i mezzi a disposizione, anche quelli nuovi del distaccamento di Caldiero, inaugurato proprio ieri mattina. L'incendio è partito dal piano terra, dove si trovano negozi ed altre attività economiche, ma in poco tempo le fiamme si sono alzate fino ai 25 appartamenti che si trovano ai piani superiori. In totale sono 50 coloro che vivono nel palazzo dove è avvenuta l'esplosione e l'incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma l'intera struttura è stata dichiarata inagibile: nessuno quindi è potuto tornare a casa e i residenti sono stati sistemati momentaneamente in albergo. Le operazioni di spegnimento, che si sono concluse intorno alle 4, sono riuscite comunque a contenere le fiamme e ad evitare che venisse coinvolto l'interno immobile. Oltre al negozio di moto e alle attività limitrofe, alcuni danni sono stati però registrati ai serramenti e agli abitazioni dei piani superiori.

Ad occuparsi delle indagini ci sono i carabinieri e gli operatori del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale), ma anche la polizia ieri sera è intervenuta a San Martino Buon Albergo per dare il suo supporto.