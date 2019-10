Colpo al bancomat di Cadidavid, dopo l'esplosione ladri in fuga coi soldi

L'altra notte, a Casaleone, il botto non c'era stato e i malviventi erano scappati a mani vuote prima di realizzare l'assalto al bancomat della Cereabanca 1897. Non è accertato che la banda sia la stessa, ma questa notte il botto c'è stato e i ladri sono riusciti a portarsi via i contanti dello sportello del Banco Bpm di via Della Vittoria a Cadidavid. Il colpo è avvenuto questa notte, 12 ottobre, tra le 3 e le 4 ed è durato pochi minuti, il tempo necessario ai malviventi per prendere il bottino e fuggire via prima dell'arrivo dei carabinieri.