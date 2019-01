Scoppia un incendio dopo un'esplosione in casa: tre feriti, uno è un bambino

Prima l'esplosione e poi le fiamme. Attimi di vera paura e pericolo in un'abitazione di Caldiero in via Lavandari, nella serata di venerdì 11 gennaio quando erano da poco passate le 18.30.

Stando alle prime informazioni disponibili, vi sarebbero ben tre persone rimaste ferite nell'episodio. In particolare una persona è rimasta ustionata agli arti, sia quelli superiori che inferiori, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco che hanno operato per garantire la sicurezza dei presenti. Nel computo dei feriti vi sono altre due persone, una di queste è un bambino che è stato prontamente soccorso e trasferito all'ospedale di San Bonifacio.