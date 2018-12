Esplosione in un appartamento di Negrar: cause al vaglio dei vigili del fuoco

Ha avuto luogo nella mattinata di giovedì il sopralluogo dei vigili del fuoco in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Negrar, per verificare le cause che hanno portato all'esplosione in un appartamento nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Erano infatti le 18.40 circa, quando un boato ha messo in allarme i residenti della zona e distrutto l'abitazione, nella quale era stata ricavata una piccola sala prove utilizzata da una band del posto. L'esplosione ha dato vita anche ad un piccolo incendio, prontamente domato dai pompieri che si sono recati sul posto: nessuno è rimasto ferito, ma sono stati registrati danni strutturali alla casa, mentre l'appartamento soprastante non avrebbe riportato conseguenze.