Esplode un postamat nella notte: tre persone in fuga a mani vuote

Non è andato a buon fine il colpo tentanto nella notte tra domenica e lunedì all'ufficio postale di Castelnuovo del Garda.

Erano circa le ore 3 quando tre individui a volto coperto, hanno fatto esplodere il postamat di via del Fante. Stando a quanto riferito dai carabinieri, l'assalto sarebbe durato solamente pochi minuti, ma i malviventi si sarebbero allontanati a tutta velocità senza appropriarsi del denaro, a bordo di un'auto scura.

Sul posto si sono dunque diretti i militari della compagnia di Peschiera del Garda e quelli della Sezioni Investigazioni Scientifiche, che hanno dato il via alle indagini per risalire agli autori del fatto.