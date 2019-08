Esodo estivo e sciopero casellanti, code alle uscite verso il lago di Garda

Traffico automobilistico nel complesso piuttosto scorrevole lungo la viabilità del Veneto per la prima domenica di agosto. Diverse code sono state tuttavia segnalate ai caselli dell'A4, in particolare quelli che fanno da sbocco verso le località del lago di Garda.

Complice anche la giornata di sciopero dei casellanti indetta per oggi, con il conseguente possibile funzionamento in via esclusiva di telepass e varchi con casse automatiche, i maggiori disagi si sono verificati al casello autostradale di Peschiera del Garda e negli altri sbocchi verso il lago.

Tra lo svincolo di Sirmione e quello di Peschiera del Garda, inoltre, verso le ore 13.30, la rete autostradale A4 ha segnalato la presenza di traffico rallentato a causa della presenza di un veicolo in fiamme.

La polizia stradale, ad ogni modo, non prevede flussi in crescita per il resto della giornata in quello che era stato sin da subito valutato un fine settimana da bollino nero.