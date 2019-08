Esodo e controesodo di ferragosto: traffico intenso e sulle autostrade tornano i "Tutor"

Entra nel vivo il weekend del controesodo di ferragosto, combinato con un estivo estivo che ancora prosegue, e sulle strade non mancano code e rallentamenti. Sin dal mattino di oggi, domenica 18 agosto, sono state segnalate lungo l'A22 sia in direzione Nord che in direzione Sud, in particolare tra Nogarole Rocca e San Michele all'Adige e tra Chiusa/Valgardena e Trento Sud.

Previsioni traffico A22 - 18 agosto 2019

Per quanto riguarda l'autostrada A4, ad essere maggiormente interessati sono i caselli di sbocco verso il lago di Garda, in particolare quello di Peschiera del Garda e Sirmione procedendo in direzione Venezia. Un incidente stradale a metà mattina ha poi provocato dei rallentamenti tra il casello di Verona Est e lo svincolo per Soave.

Da segnalare come a partire dal prossimo fine settimana, dovrebbero tornare in funzione sulle autostrade i "Tutor". Aspi informa infatti con una nota che la Cassazione ha ritenuto «del tutto infondati i motivi» avanzati dalla Corte di Appello il 10 aprile 2018, con i quali «aveva ritenuto che il sistema di controllo della velocità media, cosiddetto "Tutor", violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso» e «ha cancellato la sentenza di appello che imputava ad Autostrade per l'Italia la violazione del brevetto di Craft». Pertanto l'azienda ha fatto sapere di aver «in queste ore già riattivato le squadre per la reinstallazione del sistema».