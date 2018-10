Coppia di escursionisti tedeschi affaticati tratta in salvo dal Soccorso Alpino

Alle 18.40 circa della giornata di ieri, venerdì 5 ottobre, la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per una coppia di escursionisti tedeschi affaticati in località Piombi nel Comune di Malcesine.

In loro aiuto è partito un soccorritore di Ala residente a Malcesine che ha raggiunto in jeep marito e moglie nel punto in cui si trovavano, per poi accompagnarli alla loro macchina.