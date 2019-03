Si perdono nel tornare dalle cascate di Breonio: escursionisti salvati nella notte

Sono stati ritrovati nella notte tra mercoledì e giovedì, e riaccompagnati a valle, i due escursionisti veronesi, che si erano persi durante una camminata.

La coppia era partita dall'abitato di Breonio, diretta alle cascate: un percorso in discesa, da ripercorrere al contrario nel rientro. Verso le 20 però i due avevano chiesto aiuto perché avevano perso l'orientamento, trovandosi al buio senza sapere più in che direzione muoversi. Il Soccorso alpino di Verona allora si è messo in contatto telefonico con loro, ma a causa dei cellulari oramai quasi scarichi non era possibile geolocalizzarli. Compreso però che si trovavano lungo un sentiero Cai, le squadre hanno avviato la ricerca, ritrovandoli abbastanza distanti dalla partenza: la coppia aveva infatti proseguito lungo la discesa, anziché risalire. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno inoltre appurato che la donna, E.C., 50 anni, di Sant'Anna d'Alfaedo, aveva riportato la probabile distorsione di una caviglia. È stato quindi deciso di far intervenire un'altra squadra con la barella, che si è avvicinata da sotto. Medicata e caricata sulla barella, l'infortunata è stata trasportata per 400 metri di dislivello verso la Val d'Adige, lungo il percorso più breve verso una strada, dove attendeva l'ambulanza.

Il tutto quindi si è concluso intorno all'una e mezza di notte, senza gravi conseguenze.