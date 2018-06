Escursionisti in difficoltà sul Monte Baldo, doppio intervento del Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio l'elicottero di Verona emergenza è intervenuto lungo il percorso ad anello di Tratto Spino sul Monte Baldo, a 1.770 metri di quota, per un'escursionista tedesca, M.D., 71 anni, che si era procurata la sospetta frattura di una caviglia. La donna, che si trovava con un gruppo di persone, è stata imbarcata e trasportata all'ospedale.

Intervento anche a San Zeno di Montagna

Contemporaneamente la Centrale del 118 è stata allertata per un infortunio avvenuto non distante dal Rifugio Fiori del Baldo, in comune di San Zeno di Montagna.

Un escursionista, M.T., 49 anni, di Bussolengo (VR), che aveva riportato un probabile trauma alla caviglia ed era stato accudito dal gestore della struttura, non poteva più camminare e rientrare da solo.

Una squadra del Soccorso alpino di Verona lo ha quindi raggiunto con il fuoristrada e lo ha accompagnato fino all'ambulanza.