Escursionisti in difficoltà nella zona del Baldo: recuperati dall'elisoccorso

Erano circa le 18.15 di sabato, quando la centrale del 118 di Verona è stata allertata per una coppia di escursionisti israeliani in difficoltà, mentre scendevano dall'Altissimo, nella zona del Monte Baldo.

I due, che stavano percorrendo il sentiero numero 8, non erano più in grado di proseguire per la stanchezza. Individuati dall'elicottero di Trento, gli escursionisti sono stati recuperati con il verricello e trasportato alla piazzola di Malcesine. Pronto a intervenire il Soccorso alpino di Verona.