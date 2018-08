Un malore stronca un escursionista veronese sulle Dolomiti di Sesto

Un veronese ha perso la vita nella giornata di domenica sulle Dolomiti di Sesto, nella provincia di Bolzano.

Erano circa le 12.30 quando l’eliambulanza, in accordo con la Centrale bolzanina, è intervenuta in soccorso di G.F., 55enne di Pescantina, colto da malore lungo il sentiero numero 101 che sale dal Rifugio Comici, a dieci minuti dal Rifugio Pian di Cengia. Secondo quanto riportato, alcune persone presenti sul posto avrebbero iniziato a praticare la manovre di rianimazione, venendo poi sostituite dal personale medico dell'equipaggio, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata dunque ricomposta e portata a Sesto.