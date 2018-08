Escursionista cade sul sentiero del ponte tibetano e finisce in ospedale

Un escursionista è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica nella zona di Marano di Volpolicella.

Secondo le prime informazioni aquisite, l'elicottero del 118 e una squadra del Soccorso Alpino sono andati in aiuto di una persona, poco prima delle 14, rimasta vittima di una caduta sul sentiero del ponte tibetano situato in Val Sorda, riportando un trauma ad un arto inferiore. Il ferito non avrebbe comunque subito gravi consguenze ed è stato condotto in codice verde all'ospedale di Negrar.