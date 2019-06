Scivola nel bosco a Giazza, infortunio alla gamba per un escursionista

Intorno alle 11.30 di oggi, 30 giugno, l'elicottero di Verona Emergenza è decollato verso Selva di Progno. Nella frazione di Giazza, un uomo che stava passeggiando con la moglie era scivolato, rotolando per alcuni metri nel bosco e procurandosi una probabile frattura alla gamba. L'infortunato è un 66enne di Mezzane di Sotto e le sue iniziali sono G.F..

Atterrati in piazzola, medico, infermiere e tecnico del soccorso alpino hanno raggiunto il punto dell'incidente ed hanno soccorso il 66enne insieme al personale sanitario dell'ambulanza.

Stabilizzato, G.F. è stato imbarellato e, dopo che il tecnico di elisoccorso ha attrezzato la salita con una corda, sollevato in sicurezza fino alla strada, per essere affidato all'ambulanza, partita poi per l'ospedale di San Bonifacio.