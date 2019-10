Scivola durante l'escursione col figlio, donna soccorsa a Marano di Valpolicella

Attorno alle 14.15 di questo pomeriggio, 5 ottobre, il soccorso alpino di Verona è stato allertato dal 118 per un'escursionista di 43 anni, infortunatasi in località Baiaghe, vicino alla Valsorda, a Marano di Valpolicella; in un punto che la donna aveva raggiunto assieme al figlio dopo essere partita da Malga Biancari.

Individuata grazie alle coordinate del gps, la donna è stata raggiunta da una squadra di dieci soccorritori. Prestatele le prime cure per una probabile frattura alla caviglia, l'escursionista è stata imbarellata e calata con le corde in cinque riprese per circa 250 metri e accompagnata sulla strada dove è stata affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Negrar.