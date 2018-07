Disperso nella zona del Monte Altissimo, viene salvato un escursionista

Un escursionista che aveva perso l’orientamento sul monte Altissimo, a Malcesine, è stato salvato dall’equipaggio dell’elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco.

È stato lo stesso disperso a lanciare l'allarme intorno alle 15.30 di sabato con una chamata al 115, dopo essersi reso conto di aver smarrito la strada mentre si trovava nei pressi delle pareti di roccia. Dopo aver rilevato la sua posizione attraverso le informazioni fornite da lui stesso, i soccorritori hanno individuato l'uomo mentre si trovava a quota 1570 e lo hanno recuperato tramite il verricello di un elisoccorso, prima di portarlo in una zona sicura in prossimità di Novezza, dove era presente anche la squadra dei pompieri di Bardolino. Fortunatamente l'escursionista versava in buone condizioni di salute, al punto di non ricorrere alle cure sanitarie.