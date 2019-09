Segue una traccia sbagliata e si perde nel bosco, escursionista ritrovato

Era arrivato all'Eremo di San Benigno e Caro, sopra Cassone di Malcesine, l'escursionista che nel pomeriggio di ieri, 7 settembre, si è perso in un bosco, seguendo una traccia sbagliata. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, rimanendo in contatto telefonico con i vigili del fuoco, che insieme agli operatori del soccorso alpino sono andati a cercarlo. La localizzazione dell'escursionista non è stata facile, ma grazie anche alle sue indicazioni è stato possibile portarlo in salvo prima di mezzanotte.