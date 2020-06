Mette male il piede e si fa male sul sentiero: recuperato dal Soccorso alpino

Non era ancora scoccata l'ora di mezzogiorno di sabato, quando la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona, per un escursionista infortunatosi in località Prusti, a Giazza.

L'uomo, R.C., 39 anni, di Verona, che si trovava con la compagna, si era procurato un probabile trauma alla caviglia mettendo male un piede lungo il sentiero numero 284. Per allertare i soccorsi, la coppia aveva chiesto aiuto a un passante, che ha chiamato col proprio cellulare. La posizione dell'infortuntato non era chiara, per questo sei soccorritori si sono portati sul posto, dove è sopraggiunta anche l'eliambulanza di Verona emergenza. Una volta individuato il punto, l'elicottero con un verricello di 5 metri ha sbarcato il tecnico di elisoccorso nelle vicinanze: l'escursionista è stato quindi imbarcato e trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice verde.

