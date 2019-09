Si blocca sulla Cima Valdritta del Monte Baldo, escursionista recuperato

Non è stato necessario portarlo in ospedale, ma è dovuto intervenire comunque l'elicottero di Verona Emergenza per recuperare un escursionista rimasto bloccato questo pomeriggio, 24 settembre, intorno alle 16.40, lungo il sentiero 651 della Cima Valdritta, sul Monte Baldo.

L'uomo è un cittadino tedesco di 52 anni e le iniziali del suo nome sono T.D.. L'escursionista era partito dalla stazione della funivia di Malcesine in direzione del Rifugio Telegrafo, ma dopo tre quarti d'ora di cammino si è sentito stanco e impaurito e non è stato più in grado di proseguire o di ritornare sui propri passi.

Individuato dall'equipaggio dell'elicottero, il turista è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di dieci metri e riaccompagnato all'arrivo della funivia.