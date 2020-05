In difficoltà sul Monte Baldo, escursionista recuperato in elicottero

Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 maggio, un escursionista in difficoltà sul Monte Baldo è stato salvato dall'elicottero di Verona Emergenza.

L'uomo stava rientrando dalla camminata, verso le 18.30, scendendo lungo il sentiero numero 652, a San Zeno di Montagna. Proseguendo nella variante del Forcellin, l'escursionista ha perso la traccia e si è ritrovato in mezzo ai mughi. E non potendo più trovare la strada, ha dato l'allarme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La centrale operativa del 118 ha allertato subito il soccorso alpino veronese. Due operatori si sono portati in piazzola per fornire un eventuale supporto, mentre l'elicottero è volato verso il punto indicato dalle coordinate Gps fornite dall'escursionista. Il cittadino in difficoltà è stato recuperato dal tecnico dell'elisoccorso con un verricello di una decina di metri ed è stato trasportato fino a Prada.