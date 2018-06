Escursionista colto da un malore sul Carega ed elitrasportato in ospedale a Borgo Trento

Alle 15.40 di oggi, domenica 10 giugno, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Gruppo del Carega in località Selva di Progno, lungo il sentiero che dal Rifugio Boschetto porta al Rifugio Scalorbi, dove un escursionista ottantenne di Verona era stato colto da malore. L'uomo è stato ritrovato disidratato e particolarmente affaticato.

Dopo essere stato individuato dall'equipaggio, l'uomo che si trovava in compagnia di altre persone, è stato recuperato con un verricello dal tecnico di elisoccorso, per essere quindi trasportato all'ospedale di Borgo Trento dove è stato accolto in codice giallo. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino di Verona.