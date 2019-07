Escursionista s'infortuna nella zona di Prada: recuperata e portata in ospedale

Un'escursionista è rimasta ferita in seguito ad un incidente avvenuto sui monti veronesi.

Stando alle prime informazioni, la donna stava percorrendo il sentiero che da Prada Alta sale a Due Pozze, quando probabilmente è rimasta vittima di una caduta.

Il Soccorso Alpino e il 118 sono dunque andati in suo soccorso, riuscendo a recuperarla e a condurla all'ospedale di Peschiera in ambulanza: si sospetta che possa aver subito la frattura di una caviglia.