Colpita alla testa da un sasso 60enne che sale al Santuario Madonna della Corona

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Verona riferisce di essere stato allertato per aiutare una escursionista sessantenne. Quest'ultima si sarebbe trovata con altre tre persone quando, all'improvviso, sarebbe stata colpita da un sasso caduto dall'alto, riportando una ferita alla testa.

L'episodio, secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, sarebbe avvenuto mentre l'escursionista sessantenne sarebbe stata intenta a salire da Brentino Belluno al Santuario di Madonna della Corona. Una squadra del Soccorso alpino si è quindi avvicinata coi mezzi, lasciandoli al parcheggio del Santuario, per poi scendere a piedi.

Una volta raggiunta, la donna è stata assistita dal medico e dall'infermiere della Stazione, per poi essere accompagnata in una quarantina di minuti al Santuario, dove è stata affidata all'ambulanza per le medicazioni. L'escursionista si è poi allontanata con mezzi propri.