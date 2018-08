Escursionista in difficoltà a San Zeno di Montagna tratta in salvo dal Soccorso Alpino

Passate da poco le ore 14, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per una persona impossibilitata a proseguire per la stanchezza. Partita con il marito e il figlio da San Zeno di Montagna, a circa 850 metri di quota, per scendere fino al Lago di Garda, un'escursionista, affaticata e disidratata, non era più in grado di procedere.

G.C., 43 anni, di Bovolone, è stata prima raggiunta da un soccorritore della Stazione di Ala residente a Malcesine e poi da una squadra, arrivata in jeep sulla strada forestale dove si trovava la famiglia. Caricata a bordo, la donna è stata accompagnata fino all'ambulanza. Rifiutando il trasporto in ospedale, l'escursionista si è poi allontanata con i propri mezzi.