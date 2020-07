Bloccato su un salto di roccia del Baldo, escursionista portato a valle

Ieri mattina, 4 luglio, verso le 10.15, il soccorso alpino di Verona è stato allertato per un escursionista in difficoltà. L'uomo, 54enne di Rovereto, si era incamminato lungo un sentiero usato per la manutenzione della linea elettrica, prima della galleria di Navene. Rimasto bloccato sopra un salto di roccia in un bosco ripido, all'escursionista non è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una squadra del soccorso alpino si è portata a Rivoli ed risalita, seguendo le coordinate fornite dal 54enne. L'uomo però è stato localizzato dai soccorritori di Riva che lo hanno raggiunto e poi riaccompagnato a valle.