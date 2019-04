Non rientra dall'escursione: apprensione per un giovane di 21 anni

Sono stati attimi di grande preoccupazione quelli vissuti domenica sera, per le sorti di un escursionista del quale non si avevano più notizie.

Erano circa le 19.40, quando la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona per il mancato rientro di un giovane da Monte Pastello. Il ragazzo, un 21enne, sarebbe dovuto tornare per le 18.30 a Dolcè, ma un'ora più tardi non si era ancora fatto vivo, il cellulare risultava spento e l'ultimo contatto (un messaggio) risaliva alle 14.30.

Fortunatamente, quando una decina di soccorritori stava raggiungendo il posto per avviare la ricerca, il giovane, che si era attardato, è arrivato e l'allarme è cessato.